Столтенберг объяснил, почему НАТО не поможет Израилю

НАТО не придет на помощь Израилю, если страна подвергнется нападению со стороны Иран, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Северо-атлантический альянс не может дать Израилю полных гарантий безопасности, так как страна не является членом НАТО, хотя и находится в статусе партнера, сообщает RT со ссылкой на интервью Столтенберга журналу Der Spiegel.

Напомним, в начале мая израильские военные заявили, что атаковали с воздуха десятки объектов военного присутствия Ирана в Сирии в ответ на ракетный обстрел своих позиций.

Позже официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус заявил, что страна не заинтересована в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа.

До этого эксперты предупреждали о риске начала масштабной войны между Израилем и США с одной стороны и Ираном, «Хезболлой», шиитским ополчением в Сирии и Ливане – с другой.