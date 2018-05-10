Израиль обратился с призывом к Ирану

Израиль не заинтересован в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Иран воздержаться от новых атак во избежание мощного ответа, заявил официальный представитель армии Израиля Йонатан Конрикус.

Военные заявили, что прошлой ночью атаковали с воздуха десятки объектов военного присутствия Ирана в Сирии в ответ на ракетный обстрел своих позиций.

«Мы остаемся в состоянии повышенной боеготовности, сохраняем бдительность, отслеживаем перемещения иранцев в Сирии. Однако мы не стремимся к эскалации ситуации, но если случится очередная иранская атака, мы к ней готовы и дадим мощный ответ. Так что мы призываем иранцев так не поступать», – передает РИА «Новости» заявление представителя израильской армии.

Напомним, эксперты предупреждали о риске начала масштабной войны между Израилем и США – с одной стороны, и Ираном, «Хезболлой», шиитским ополчением в Сирии и Ливане – с другой.

В ночь на четверг Израиль нанес авиаудар по иранской военной базе под Дамаском.