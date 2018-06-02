Москва и Анкара обсудили строительство «Турецкого потока»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в телефонном разговоре обсудил с главой правительства Турции Бинали Йылдырымом строительство АЭС «Аккую» и газопровода «Турецкий поток».

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

Отмечается, что Медведев и Йылдырым затронули «актуальные вопросы российско-турецких торгово-экономических отношений и продвижения крупных совместных энергетических проектов», в том числе строительство в Турции АЭС «Аккую» и возведение газопровода «Турецкий поток».

Главы правительств подчеркнули важность активизации взаимодействия по линии заинтересованных министерств и ведомств с целью создания благоприятных условий для наращивания двустороннего сотрудничества.

Во вторник строительство АЭС и газопровода обсуждали президент Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонного разговора.

В апреле Путин и Эрдоган в режиме видеоконференции из Анкары запустили строительство АЭС «Аккую», которая станет первой построенной на турецкой территории атомной электростанцией.