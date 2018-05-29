Кремль раскрыл детали разговора Путина и Эрдогана

Кремль рассказал о телефонном разговоре между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшимся по инициативе Анкары.

«Продолжен углубленный диалог по ситуации в Сирии. Акцентирована важность политического урегулирования в этой стране, в том числе с учетом наработок, достигнутых в рамках астанинского процесса. С обеих сторон высказана приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности САР», – сообщает пресс-служба Кремля.

Путин также обсудил с Эрдоганом вопросы развития российско-турецких отношений в контексте решений, принятых на состоявшемся в Анкаре седьмом заседании Совета сотрудничества высшего уровня.

«С удовлетворением констатирована последовательная реализация стратегических совместных проектов в сфере энергетики: строительства АЭС «Аккую» и трубопровода «Турецкий поток». Дана позитивная оценка успешному завершению переговоров об условиях транзита по территории Турции российского природного газа», – говорится в соообщении.

Стороны подтвердили настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного партнерства.

Ранее источники сообщали, что Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии.

Предыдущий телефонный разговор двух лидеров состоялся 16 мая.