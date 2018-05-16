Кремль раскрыл содержание разговора Путина с Эрдоганом

В среду состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает Кремль.

«Обсуждалась обострившаяся ситуация в Ближневосточном регионе. Особое внимание уделено проходящим на палестинских территориях массовым акциям протеста в связи с открытием в Иерусалиме посольства США. Выражена серьезная озабоченность по поводу гибели большого количества участников этих акций», – сообщает пресс-служба Кремля.

Российская сторона подчеркнула важность отказа от насилия и необходимость налаживания результативного переговорного процесса в целях поиска решений на основе соответствующих действий ООН. Также стороны продолжили обмен мнениями по проблематике сирийского урегулирования с учетом итогов завершившейся накануне девятой Международной встречи по Сирии в Астане.

В ходе разговора также были затронуты вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики. Кроме того, Путин поздравил Эрдогана с началом священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее сообщалось, что Путин и Эрдоган обсудили по телефону эскалацию напряженности в секторе Газа.

Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.

Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля против палестинцев в секторе Газа, Анкара приняла решение об отзыве своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля.