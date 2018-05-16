Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в секторе Газа

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону эскалацию напряженности в секторе Газа, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось американское посольство. На фоне этого события в секторе Газа произошли массовые столкновения палестинцев с израильскими военными. Погибли 59 человек, тысячи пострадали.

Эрдоган назвал геноцидом действия Израиля против палестинцев в секторе Газа, Анкара приняла решение об отзыве своих послов в Вашингтоне и Тель-Авиве в связи с действиями Израиля.

Кроме того, власти Турции предложили послу Израиля в Анкаре покинуть страну, а Израиль в ответ решил выслать турецкого консула.