Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом развитие ситуации в Сирии, сообщил источник в администрации турецкого лидера.

«Наш президент обсудил с российским лидером Владимиром Путиным развитие ситуации в Сирии. Помимо этого, были также обсуждены двухсторонние экономические отношения, в первую очередь в сфере энергетики», – сообщил источник РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил информацию о телефонном разговоре главы российского государства с его турецким коллегой.

Предыдущий телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся 16 мая.