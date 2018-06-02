Объект ЮНЕСКО на Украине оказался под угрозой из-за фекалий

Взгляд
2 июня, суббота  |  Последнее обновление — 10:36  |  vz.ru
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Украину заставят отказаться от абсурдных требований к России

Торг между Украиной и Россией по газовому транзиту началсяФото: РИА «Новости»
Украина предъявила России требования для продолжения газового транзита после 2019 года. Требования эти выглядят не просто завышенными – они являют собой яркий пример настоящего абсурда. О чем в итоге договорятся «Нафтогаз» и «Газпром» и какая из сторон потеряет – или выиграет – в большей степени? Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Зачем Анатолию Чубайсу пенсионные деньги россиян

К любой инициативе Анатолия Чубайса отношение в стране заведомо негативноеФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил инвестировать пенсионные накопления граждан РФ в нанотехнологии. Предложение, которое бы вызвало в российском обществе еще больший взрыв возмущения, придумать трудно. И дело тут не в нанотехнологиях и не в особенностях политики пенсионных фондов, а в личности самого Чубайса. Подробности...
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Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

База НАТО в Ульме есть уже сейчас. Теперь появится еще и командный центр Фото: Pressestelle MN KdoOpFü, Ulm/DPA/Global Look Press
В немецком городе Ульм будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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      Британский принц Гарри обвенчался с американской актрисой Меган Маркл. Свадьба привлекла внимание миллионов людей по всему миру и стала главным светским событием последних месяцев. На церемонии присутствовали только члены королевской семьи, родственники и близкие друзья молодых
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      Путин открыл Крымский мост

      Владимир Путин принял участие в торжественном открытии автомобильной части моста через Керченский пролив. Президент испытал мост на прочность, будучи за рулем КамАЗа в колонне из трех десятков грузовиков. Путь от Краснодарского края до Республики Крым занял 16 минут
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          2 июня 2018, 09:37

          Текст: Наталья Ануфриева

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          В Запорожской области заповедник международного значения «Каменная могила», внесенный в реестр ЮНЕСКО, находится под угрозой затопления нечистотами из-за кражи коллектора.

          Отходы начали разливаться по местности после того, как был украден коллектор, через который должна отводиться канализация из поселка Мирный под Мелитополем, сообщает ТСН.

          Фекальными водами, которые образовали сразу несколько озер, затоплены уже сотни квадратных метров территории леса; ядовитый поток начал уничтожать деревья.

          В данный момент сточные воды находятся в нескольких сотнях метров от заповедника.

          В райгосадминистрации заявили, что деньги на реконструкцию коллектора выделены, однако их еще даже не начали осваивать, так как исчез поселковый председатель.

          Его не могут найти даже районные чиновники, поисками занялась полиция.

          «Каменная Могила» представляет собой изолированный массив песчаника, состоящий из крупных каменных глыб высотой до 12 метров. Древние люди использовали его в качестве святилища.

          Ранее сообщалось, что мусор из Украины перекрыл устье реки Бодрог в Словакии.


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