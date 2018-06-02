Объект ЮНЕСКО на Украине оказался под угрозой из-за фекалий

В Запорожской области заповедник международного значения «Каменная могила», внесенный в реестр ЮНЕСКО, находится под угрозой затопления нечистотами из-за кражи коллектора.

Отходы начали разливаться по местности после того, как был украден коллектор, через который должна отводиться канализация из поселка Мирный под Мелитополем, сообщает ТСН.

Фекальными водами, которые образовали сразу несколько озер, затоплены уже сотни квадратных метров территории леса; ядовитый поток начал уничтожать деревья.

В данный момент сточные воды находятся в нескольких сотнях метров от заповедника.

В райгосадминистрации заявили, что деньги на реконструкцию коллектора выделены, однако их еще даже не начали осваивать, так как исчез поселковый председатель.

Его не могут найти даже районные чиновники, поисками занялась полиция.

«Каменная Могила» представляет собой изолированный массив песчаника, состоящий из крупных каменных глыб высотой до 12 метров. Древние люди использовали его в качестве святилища.

Ранее сообщалось, что мусор из Украины перекрыл устье реки Бодрог в Словакии.