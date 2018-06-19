Захарова поиронизировала над заявлением Порошенко о Януковиче

Официальный представитель МИД России прокомментировала заявление президента Украины Петра Порошенко в Конституционный суд страны, где он просит определить «законность» лишения Виктора Януковича статуса президента.

Захарова заявила, что заявление похоже на ненастоящее, и указала не его «странное» оформление.

«Представляете, до какого уровня дошел киевский режим, если первое, что все подумали, прочитав новость, – наверняка, очередной фейк. А речь, на секундочку, идет о президенте страны и Конституционном суде. Начали проверять. Нашли ссылку на официальный ресурс. На сайте КС Украины, действительно, висит соответствующий документ. Оформлен странно: нет ни печати, ни даты. Но висит же, и официально никто не опровергал», – написала она в своем Facebook.

Дипломат сравнила заявление Порошенко с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко.

«Представляете, сейчас выйдет представитель СБУ и заявит: запрос президент Украины не писал, это спецоперация, цель которой доказать, что в стране все стабильно и силовики работают. Так что хотелось задать вопрос Администрации Президента Украины: как узнать, правда это или нет? Одна надежда на Романа Цимбалюка (украинского журналиста – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила Захарова.

Также она усомнилась в своевременности запроса Порошенко. «А не поздно, нет? Вроде, не вчера это отстранение имело место. Самое смешное, что в обращении, как пишут СМИ и следует из опубликованного текста, речь идет о нарушении «нескольких» статей Конституции Украины. Петр Алексеевич, дорогой, у Вас четыре года назад конституционный переворот произошел, если что. Какие там несколько статей», – заметила представитель МИД.

Захарова также попросила СМИ цитировать ее комментарий исключительно с фразой «если факт запроса Порошенко в КС не является очередной фейковой спецоперацией».

Во вторник президент Украины Петр Порошенко подал заявление в Конституционный суд страны с просьбой выяснить, было ли законным лишение Виктора Януковича статуса президента Украины.

На Украине 22 февраля 2014 года произошел госпереворот. Верховная рада отстранила от власти Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Также парламент изменил конституцию и назначил новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Порошенко.