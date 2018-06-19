Украинский министр объяснил данные о низких зарплатах

Министр соцполитики Украины Андрей Рева заявил, что данные о низких зарплатах населения являются ложью и манипуляцией статистическими данными.

Так, по мнению министра, статистика, по которой у жителей Украины самая низкая зарплата в Европе, и чуть меньше половины от ее уходит на оплату коммунальных услуг, не учитывает теневые доходы населения, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NewsOne.

«Есть ложь, есть наглая ложь, а есть математическая статистика. Правда в том, что у нас 40% экономики в тени. Если бы мы учитывали реальные доходы наших граждан – не те, что задекларированы, а те, что реально есть, – были бы совсем другие статистические данные», – сказал Рева.

Однако украинский чиновник считает, что за такой высокий показатель теневой экономики ответственна власть.

«Если правовое поле позволяет это делать, кто в этом виноват? Только власть», – сказал он.

Ранее Рева объяснил чрезвычайно большие траты украинцев на питание тем, что они много едят.

Напомним, в мае 31,9% украинцев назвали уровень зарплат и пенсий острой проблемой государства.