В Новосибирской области без света остались более 30 тыс. человек

Во вторник ночью в двух районах Новосибирской области из-за непогоды без света остались более 30 тыс. человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В 03.30 от дежурного Региональных электрических сетей поступило сообщение об отключении на линии электопередач 110 кВ (подстанции «Легостаево», «Никоновская», «Маслянинская», «Огнево-заимская») в Маслянинском Черепановском районах Новосибирской области», – говорится в сообщении на сайте регионального главка.

«Под отключение попали 48 населенных пунктов на территории Черепановского и Маслянинского районов, 5090 жилых домов с населением 30 тыс. 66 человек, также под отключение попали 19 скважин», – уточнили в управлении.

Предполагаемая причина отключения – сработка автоматики на трансформаторных подстанциях 110кВ в результате прохождения грозового фронта.

Восстановлением электроснабжения занимаются шесть бригад западных электрических сетей. Восстановить электроснабжение планируется в ближайшее время.

Напомним, в минувшую среду перебои со светом были зафиксированы в Крыму. А в апреле без электричества из-за непогоды остались десятки тысяч жителей ЦФО.