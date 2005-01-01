Масштабные перебои со светом и связью начались в Крыму

В Симферополе и Севастополе начались перебои со светом, также есть проблемы с сотовой связью.

Часть Симферополя и Севастополя остались без света, наблюдаются проблемы с сотовой связью, передает ТАСС.

В центре Симферополя отключение электроэнергии произошло примерно в 15.00. Обесточенными оказались улицы Севастопольская, Турецкая, Сергеева-Ценского, Дмитрия Ульянова, переулок Гавена, передает РИА «Новости».

Кроме того, горожане не могут дозвониться на мобильные телефоны в пределах Симферополя и за ним – в Севастополь, Керчь, Алупку, Джанкойский, Бахчисарайский и Кировский районы, Феодосию.

Также сообщается, что в Симферополе погасли светофоры.

По данным МЧС, «Крымэнерго» устанавливает причину отключений света и уточняет число обесточенных населенных пунктов, передает ТАСС.

В экстренных службах предположили, что причиной отключения электричества могла стать авария на подстанции «Тамань» в Краснодарском крае. В настоящее время подключаются резервные источники питания.