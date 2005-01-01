Эксперт назвал логичным сохранение досрочных пенсий для ряда граждан

«У граждан, которые работают на вредных производствах, там, где особо тяжелый и опасный труд, работоспособность с возрастом теряется больше, чем у граждан, которые заняты больше интеллектуальным трудом. С этой точки зрения все логично», – комментирует право ряда категорий граждан на досрочные пенсии руководитель ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Михаил Дымочка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно законопроекту, увеличение пенсионного возраста не коснется двух категорий граждан. Во-первых, на досрочную пенсию могут рассчитывать россияне, которые работают на вредных производствах и в горячих цехах. Это, например, шахтеры, металлурги, железнодорожники. Таких в стране сегодня насчитывается 1,8 млн пенсионеров. Во-вторых, на досрочную пенсию могут рассчитывать многодетные, например женщины, родившие пять и более детей или родившие и воспитавшие ребенка-инвалида до восьми лет, а также инвалиды по зрению с первой группой и т. д.

«По статистике в целом у населения утрата трудоспособности в 60 лет достигает 9–10%, в возрасте 65–66 лет – порядка 20%. Относительно критичная доля по утрате трудоспособности, это принятые данные международных обзоров, – в 30%, которая достигается ближе к 68–69 годам», – отмечает эксперт.

«Если у человека в возрасте 60–65 лет нет каких-то хронических или прогрессирующих заболеваний, то его трудоспособность значимо не нарушена. Трудоспособность в этом возрасте практически ничем не отличается от той, что в 59-60 лет. Снижение трудоспособности происходит в более старшем возрасте, начиная от 67 лет», – поясняет Михаил Дымочка. Но эти данные справедливы лишь для тех, кто не занят на вредных производствах и не занимается тяжелым физическим трудом, добавляет он.

«У граждан, которые заняты на вредных производствах и тяжелым физическим трудом, конечно, накапливаются различные хронические заболевания, в том числе профессионально обусловленные. Это накладывается на естественное старение организма, что приводит к более ранней утрате трудоспособности.

В итоге процент утраты трудоспособности у таких граждан выше в полтора–два раза. Сама профессия приводит к более быстрому физиологическому изнашиванию организма»,

– говорит руководитель ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы». Иными словами, критический уровень утраты трудоспособности в 30% у людей, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, наступает раньше, чем у людей, занимающихся интеллектуальным трудом.

Правительство предлагает сохранить исключения из реформы для некоторых категорий граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам.

«Для инвалидов по зрению степень утраты трудоспособности сама по себе очень высокая. Для полностью слепых это утрата 98% от общей трудоспособности в большинстве процессий. Даже при высокой степени слабовидения речь может идти об утрате трудоспособности выше 70%. С точки зрения медицины поднимать пенсионный возраст смысла нет», – говорит Михаил Дымочка.

Что касается женщин, родивших пятерых и более детей, то речь идет о более быстром изнашивании женского организма с ростом числа детей, а вот в ситуации с ребенком-инвалидом вопрос больше в социальной плоскости, считает собеседник. «Это вопрос социальной справедливости. Мать должна уделять этому ребенку значительно больше внимания и сил, чем другому. Помимо восстановления здоровья, реабилитации, она должна следить за его умственным развитием, обучением, социализацией. Затраты при уходе за таким ребенком очень велики», – говорит Дымочка.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, увеличение пенсионного возраста коснется также тех, кто работает на Крайнем Севере и в приравниваемых к нему местностях. Аргументом в пользу этого решения стало повышение продолжительности жизни во многих северных регионах. Пенсионный возраст для этой категории граждан повышается с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 58 лет для женщин, то есть он будет по-прежнему ниже общероссийского. Сейчас в России досрочные пенсии на этом основании получают 2,9 млн человек.

Наконец, граждане, которые не работали вовсе или не наработали достаточного стажа для получения страховой пенсии, смогут получать социальную пенсию по старости, согласно законопроекту, с 68 лет для женщин и с 70 лет для мужчин. Таких сегодня в стране немного – 42 тыс. человек. Граждане-инвалиды также могут рассчитывать на социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста).