Эксперт назвал логичным сохранение досрочных пенсий для ряда граждан

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18 июня, понедельник  |  Последнее обновление — 18:15  |  vz.ru
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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность подобных поездок в будущем. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Американские военные получили добро на тайное нападение на Россию

Киберкомандование США сможет осуществлять ежедневные хакерские рейды на иностранные сети для предупреждения кибератак против СШАФото: Rick Wilking/Reuters
«Ведется ползучая легализация возможностей американцев наносить абсолютно неспровоцированные военные удары». Так специалисты комментируют нововведение в американских вооруженных силах: стратегия киберкомандования США стала гораздо более агрессивной. США получили юридическое обоснование для тайного нападения в том числе на объекты, связанные с российским ядерным оружием. Подробности...
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Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному

В центре Москвы несколько человек пострадали по вине водителя такси, который уснул за рулемФото: twitter.com/gucodd
Причиной наезда таксиста-мигранта на пешеходов в центре Москвы, в том числе на иностранных болельщиков, судя по всему, был не теракт и не опьянение водителя, а банальный недосып. По словам специалистов, существующая система работы перевозчиков провоцирует такие инциденты, но в дальнейшем их можно избежать – и рецепт известен. Подробности...
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Мы хотим понравиться иностранцам

Андрей Тюрин, замначальника ОМТС в строительно-монтажной организации
Мы ждем, что о нас изменят свое мнение иностранцы. Нет, не вот эти вот веселые перуанцы на площадях Саранска или бразильские парни в московском метро, не они. Ждем этого, как ждали и от Олимпиады в Сочи. Подробности...
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Что делать России, когда правила ведения бизнеса на планете изменились?

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Нам предрекают всеобщий экономический апокалипсис. Даже про «катастрофическое таяние ледников» в Арктике и Антарктике на время позабыли. Но действительно ли всё так плохо? Грозит ли миру финансово-экономический коллапс? Подробности...
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Конкуренция – это зло

Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Говорят, что конкуренция – это двигатель прогресса. В определенные моменты рынка да, но чаще нет. Все самые большие открытия, что мы имеем за последние 20–30 лет, сделаны не потому, что продукт и услуга доводились до совершенства. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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      Россия красочно отметила свой день

      Страна отмечает День России. С течением времени праздник все меньше воспринимается как неоднозначный. Подтверждением тому служат массовые торжества, прошедшие в регионах. День России отмечали даже на Крымском мосту. В народных гуляниях поучаствовали и иностранные болельщики, приехавшие на чемпионат мира
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          Эксперт назвал логичным сохранение досрочных пенсий для ряда граждан

             18 июня 2018, 17:15
          Фото: Егор Алеев/ТАСС
          Текст: Ольга Самофалова

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          «У граждан, которые работают на вредных производствах, там, где особо тяжелый и опасный труд, работоспособность с возрастом теряется больше, чем у граждан, которые заняты больше интеллектуальным трудом. С этой точки зрения все логично», – комментирует право ряда категорий граждан на досрочные пенсии руководитель ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» Михаил Дымочка.

          Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно законопроекту, увеличение пенсионного возраста не коснется двух категорий граждан. Во-первых, на досрочную пенсию могут рассчитывать россияне, которые работают на вредных производствах и в горячих цехах. Это, например, шахтеры, металлурги, железнодорожники. Таких в стране сегодня насчитывается 1,8 млн пенсионеров. Во-вторых, на досрочную пенсию могут рассчитывать многодетные, например женщины, родившие пять и более детей или родившие и воспитавшие ребенка-инвалида до восьми лет, а также инвалиды по зрению с первой группой и т. д.

          «По статистике в целом у населения утрата трудоспособности в 60 лет достигает 9–10%, в возрасте 65–66 лет – порядка 20%. Относительно критичная доля по утрате трудоспособности, это принятые данные международных обзоров, – в 30%, которая достигается ближе к 68–69 годам», – отмечает эксперт.

          «Если у человека в возрасте 60–65 лет нет каких-то хронических или прогрессирующих заболеваний, то его трудоспособность значимо не нарушена. Трудоспособность в этом возрасте практически ничем не отличается от той, что в 59-60 лет. Снижение трудоспособности происходит в более старшем возрасте, начиная от 67 лет», – поясняет Михаил Дымочка. Но эти данные справедливы лишь для тех, кто не занят на вредных производствах и не занимается тяжелым физическим трудом, добавляет он.

          «У граждан, которые заняты на вредных производствах и тяжелым физическим трудом, конечно, накапливаются различные хронические заболевания, в том числе профессионально обусловленные. Это накладывается на естественное старение организма, что приводит к более ранней утрате трудоспособности.

          В итоге процент утраты трудоспособности у таких граждан выше в полтора–два раза. Сама профессия приводит к более быстрому физиологическому изнашиванию организма»,

          – говорит руководитель ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы». Иными словами, критический уровень утраты трудоспособности в 30% у людей, занятых на работах с вредными и тяжелыми условиями труда, наступает раньше, чем у людей, занимающихся интеллектуальным трудом.

          Правительство предлагает сохранить исключения из реформы для некоторых категорий граждан, которым страховые пенсии назначаются по социальным мотивам.

          «Для инвалидов по зрению степень утраты трудоспособности сама по себе очень высокая. Для полностью слепых это утрата 98% от общей трудоспособности в большинстве процессий. Даже при высокой степени слабовидения речь может идти об утрате трудоспособности выше 70%. С точки зрения медицины поднимать пенсионный возраст смысла нет», – говорит Михаил Дымочка.

          Что касается женщин, родивших пятерых и более детей, то речь идет о более быстром изнашивании женского организма с ростом числа детей, а вот в ситуации с ребенком-инвалидом вопрос больше в социальной плоскости, считает собеседник. «Это вопрос социальной справедливости. Мать должна уделять этому ребенку значительно больше внимания и сил, чем другому. Помимо восстановления здоровья, реабилитации, она должна следить за его умственным развитием, обучением, социализацией. Затраты при уходе за таким ребенком очень велики», – говорит Дымочка.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, увеличение пенсионного возраста коснется также тех, кто работает на Крайнем Севере и в приравниваемых к нему местностях. Аргументом в пользу этого решения стало повышение продолжительности жизни во многих северных регионах. Пенсионный возраст для этой категории граждан повышается с 55 до 60 лет для мужчин и с 50 до 58 лет для женщин, то есть он будет по-прежнему ниже общероссийского. Сейчас в России досрочные пенсии на этом основании получают 2,9 млн человек.

          Наконец, граждане, которые не работали вовсе или не наработали достаточного стажа для получения страховой пенсии, смогут получать социальную пенсию по старости, согласно законопроекту, с 68 лет для женщин и с 70 лет для мужчин. Таких сегодня в стране немного – 42 тыс. человек. Граждане-инвалиды также могут рассчитывать на социальную пенсию по инвалидности (независимо от возраста). 


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