Politico: Энергетический кризис угрожает позиции лейбористов на выборах

Tекст: Александра Юдина

Энергетический кризис в Британии набирает обороты, это вызывает обеспокоенность внутри правительства, передает Politico.

Лейбористская партия, пришедшая к власти с обещанием снизить высокие счета за энергию, теперь сталкивается с растущим давлением со стороны избирателей, отмечает издание.

Министр энергетики Майкл Шэнкс подчеркнул в парламенте, что премьер-министр считает снижение счетов критически важным.

Эксперты указывают, что рост цен на газ является основной причиной высоких счетов, а не климатическая политика лейбористов, как утверждают их оппоненты.

Партия стремится сократить использование ископаемых видов топлива к 2030 году, что должно помочь снизить расходы на энергию, однако это может не произойти до следующих выборов в 2029 году.

Консервативная партия и Reform UK усиливают критику в адрес лейбористов, обвиняя их климатическую политику в высоких ценах.

Лидер консерваторов Кеми Баденок уже отменила поддержку цели достижения нулевых выбросов к 2050 году, утверждая, что это сделает семьи беднее.

Лейбористская партия рассматривает различные меры для снижения счетов, включая возможное перераспределение так называемых «зеленых сборов».

Однако это сопряжено с политическими рисками и может потребовать увеличения налогов. Другие варианты включают изменение контрактов на возобновляемую энергетику и локализацию цен на электроэнергию, но они требуют значительных реформ.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия планирует представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.