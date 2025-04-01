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Politico: Энергетический кризис угрожает позиции лейбористов на выборах
Лейбористская партия Британии столкнулась с политическим кризисом из-за роста счетов за энергоресурсы, несмотря на обещание снизить их в рамках программы к следующему выборам, пишет Politico.
Энергетический кризис в Британии набирает обороты, это вызывает обеспокоенность внутри правительства, передает Politico.
Лейбористская партия, пришедшая к власти с обещанием снизить высокие счета за энергию, теперь сталкивается с растущим давлением со стороны избирателей, отмечает издание.
Министр энергетики Майкл Шэнкс подчеркнул в парламенте, что премьер-министр считает снижение счетов критически важным.
Эксперты указывают, что рост цен на газ является основной причиной высоких счетов, а не климатическая политика лейбористов, как утверждают их оппоненты.
Партия стремится сократить использование ископаемых видов топлива к 2030 году, что должно помочь снизить расходы на энергию, однако это может не произойти до следующих выборов в 2029 году.
Консервативная партия и Reform UK усиливают критику в адрес лейбористов, обвиняя их климатическую политику в высоких ценах.
Лидер консерваторов Кеми Баденок уже отменила поддержку цели достижения нулевых выбросов к 2050 году, утверждая, что это сделает семьи беднее.
Лейбористская партия рассматривает различные меры для снижения счетов, включая возможное перераспределение так называемых «зеленых сборов».
Однако это сопряжено с политическими рисками и может потребовать увеличения налогов. Другие варианты включают изменение контрактов на возобновляемую энергетику и локализацию цен на электроэнергию, но они требуют значительных реформ.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Еврокомиссия планирует представить новый энергетический план, который предусматривает отказ от российского газа и снижение цен на энергоресурсы в Европе; однако некоторые страны Европейского союза отказались поддержать инициативу по запрету импорта сжиженного природного газа из России.