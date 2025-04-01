  • Новость часаФон дер Ляйен собралась вести переговоры с США о тарифах с позиций силы
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией
    Bloomberg: Трамп умерил риторику в адрес Путина и перенаправил гнев на Зеленского
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    За приготовление еды на Вечном огне предложили ввести уголовное наказание
    Трамп отверг вариант вступления Украины в НАТО в обмен на сделку по недрам
    Китай призвал искоренить причины украинского конфликта
    Соратник Ле Пен объявил манифестации протеста во Франции
    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
    В России собрали рекордный урожай винограда
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Искусственный интеллект никогда не заменит учителя

    Конечно, в чем-то ИИ может быть полезен – но общество, в котором им попробуют заменить учителя, долго не протянет. Детей должны учить люди – хорошие люди, носители высокой культуры и твердых нравственных убеждений – а не роботы.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский меняет Украину на свою жизнь

    Подписание соглашения с США для Зеленского – это конец политической карьеры. Его условия настолько кабальны, что больше напоминают репарации побежденной страны, нежели проект инвестиционного сотрудничества. Это обнулит политическое будущее Зеленского.

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Индейцы не видят испанских кораблей

    Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.

    13 комментариев
    1 апреля 2025, 10:58 • Новости дня

    Мелони раскритиковала приговор Ле Пен

    Премьер Италии Мелони осудила приговор Ле Пен во Франции

    Мелони раскритиковала приговор Ле Пен
    @ IMAGO/Andrea Calandra/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони выразила недовольство решением суда, запретившим лидеру партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен участвовать в президентских выборах 2027 года, назвав такое решение вредным для демократии, сообщает Politico.

    Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони во вторник высказала свое недовольство по поводу решения суда, которое лишило Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах 2027 года. Мелони, являющаяся одной из самых влиятельных правых политических фигур в Европе, заявила, что «никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который касается лидера крупной партии и отнимает представительство у миллионов граждан», пишет Politico.

    Днем ранее парижский суд признал Ле Пен виновной в растрате средств ЕС и наложил немедленный пятилетний запрет на участие в выборах. Если приговор не будет отменен до президентских выборов 2027 года, Ле Пен не сможет участвовать в них. Ей также было назначено четыре года тюремного заключения, из которых два года условно. Остальные два года могут быть проведены под домашним арестом с электронным браслетом вместо тюрьмы. Кроме того, ей был назначен штраф в размере 100 тыс. евро.

    Сторонники Ле Пен по всей Европе, включая Илона Маска, осудили решение суда. Сам Трамп назвал приговор «очень важным событием». Выступая на французском телевидении вечером в понедельник, Ле Пен заявила, что не собирается покидать политику и планирует бороться за свое право баллотироваться на пост президента.

    «Я борец, я не позволю себя устранить», – сказала она.

    Марин Ле Пен заявила о намерении обжаловать решение суда о лишении свободы на два года и запрете избираться в органы власти на пять лет.

    Bloomberg сообщало, что судебное решение о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах 2027 года угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции.

    В связи с приговором Марин Ле Пен глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что западные страны не должны ограничиваться словами в поддержке демократических ценностей.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.

    31 марта 2025, 14:19 • Новости дня
    Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года
    Ле Пен приговорили к лишению свободы на четыре года
    @ REUTERS/Stephanie Lecocq

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Суд Парижа вынес приговор Марин Ле Пен, лидеру партии «Национальное объединение», по делу о парламентских ассистентах, передает ТАСС. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, из которых два года она должна будет провести с электронным браслетом и еще два года назначены условно.

    Кроме того, Ле Пен обязали выплатить штраф в размере 100 тыс. евро. Из-за немедленного поражения в избирательных правах сроком на пять лет, Ле Пен не сможет баллотироваться на выборах президента Франции в 2027 году, считает телеканал BFMTV.

    Глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла выразил недовольство решением суда, заявив, что приговор ударил не только по Марин Ле Пен, но и по демократии Франции в целом. Он отметил: «Сегодня несправедливо осуждена не только Марин Ле Пен, но и сама французская демократия».

    Напомним, лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была признана виновной в растратах средств Европейского союза. Кремль связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократии.

    Коментарии (24)
    31 марта 2025, 21:32 • Новости дня
    Ле Пен назвала запрет на ее участие в выборах «черным днем» демократии Франции
    Ле Пен назвала запрет на ее участие в выборах «черным днем» демократии Франции
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен назвала решение суда о запрете на ее участие в выборах политически мотивированным.

    В эфире телеканала TF1 Ле Пен также заявила, что понедельник стал «черным днем для французской демократии», передает ТАСС.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что осуждение главы парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен было организовано Парижем с целью устранения ее как конкурента к президентским выборам 2027 года.

    Напомним, парижский суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Коментарии (8)
    30 марта 2025, 13:04 • Видео
    Молодежь Запада – это старики

    Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 08:10 • Новости дня
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    Каллас призвала Россию проявить добрую волю и освободить военнопленных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Верховный представитель ЕС Кая Каллас призвала Россию проявить добрую волю в конфликте на Украине, освободив украинских военнопленных, сообщает N-tv.

    Представитель ЕС по иностранным делам призвала Россию проявить добрую волю и освободить украинских военнопленных, передает «Лента.ру».

    Она отметила, что Москва якобы «играет в игры и на самом деле не хочет переговоров».

    При этом, по мнению Каллас, США должны оказать большее давление на Россию, чтобы остановить войну, подчеркнув необходимость совместных усилий международного сообщества в урегулировании конфликта.

    Ранее Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава дипломатии ЕС заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

    Коментарии (5)
    31 марта 2025, 20:08 • Новости дня
    Медведев обвинил Париж в стремлении устранить Ле Пен перед выборами
    Медведев обвинил Париж в стремлении устранить Ле Пен перед выборами
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что осуждение главы парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен было организовано Парижем с целью устранения ее как конкурента к президентским выборам 2027 года.

    Медведев высказал мнение, что приговор в отношении Ле Пен был «быстро состряпан» Парижем, передает ТАСС. Он сделал соответствующее заявление в записи на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

    Зампред Совбеза напомнил, что суд во Франции признал Ле Пен, а также восемь депутатов Европарламента, виновными в растрате средств Евросоюза. По его словам, главная цель этого решения заключается в устранении одного из сильнейших политических конкурентов в преддверии президентских выборов 2027 года.

    Медведев также заявил, что это решение полностью дискредитирует Пятую республику, и посоветовал французам подумать о создании шестой.

    Напомним, парижский суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен  к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Вице-премьер Италии назвал приговор Ле Пен «объявлением войны», а спикер МИД России Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 09:45 • Новости дня
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    Каллас: НАТО переживет президентство Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Европейским странам нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она выразила уверенность, что альянс НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа.

    Кая Каллас в интервью испанской газете El Mundo высказалась против инициативы властей Испании о создании европейской армии, передает ТАСС.

    Она отметила, что нельзя создавать армию, которая будет дублировать функции НАТО, поскольку это может привести к конфликтам при передаче командных полномочий в случае военного кризиса.

    Каллас считает, что необходимо, чтобы все 27 армий стран ЕС работали совместно, особенно в вопросах военной мобильности и совместимости боеприпасов и возможностей.

    Говоря о конфликте на Украине, Каллас выразила уверенность, что любой мирный процесс окажет влияние на безопасность Европы. Она также упомянула о возможности введения новых санкций против России с целью усилить давление на страну.

    Что касается отношений с США, Каллас отметила, что НАТО «переживет» президентский срок Дональда Трампа. В отношении торговой войны, возникшей из-за введения пошлин, она подчеркнула важность нахождения баланса, поскольку от конфликта между США и их союзниками может выиграть Китай.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может выйти из НАТО, если союзники не выполнят финансовые обязательства.

    Сообщалось, что европейские военные державы, включая Британию, Францию и Германию, разрабатывают пятилетний план по замене США в НАТО, стремясь предотвратить возможный односторонний выход Америки из альянса.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему проваливаются планы вооружить Европу на войну с Россией.

    Коментарии (5)
    31 марта 2025, 13:25 • Новости дня
    Ле Пен признали виновной в растрате средств ЕС

    Суд в Париже признал Ле Пен и партию виновными в растрате средств ЕС

    Ле Пен признали виновной в растрате средств ЕС
    @ Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была признана виновной в растратах средств Европейского союза, но решение о возможном запрете на участие в президентских выборах еще не вынесено, сообщает Bloomberg.

    Суд в Париже признал лидера правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен виновной в растрате средств Европейского союза. Однако суд еще не вынес решение о запрете для Ле Пен участвовать в президентских выборах, сообщает Bloomberg.

    Ранее прокуроры требовали запрета на пятилетний срок, который мог бы помешать Ле Пен оспорить приговор. В ходе заседания суд также признал партию виновной в соучастии в схеме с использованием средств ЕС. Ле Пен отвергала все обвинения, заявляя, что преследование нацелено на ее «политическую смерть».

    Следователи заявили, что средства предназначались для оплаты труда сотрудников Европейского парламента, но использовались для поддержки внутренней политики Франции. Это, по мнению следствия, противоречило назначению бюджета.

    Ранее Марин Ле Пен заявила, что Франция может столкнуться с необходимостью досрочных президентских выборов из-за политической нестабильности и утраты влияния президента Эммануэля Макрона.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как правые силы Европы, в том числе «Национальное объединение» Марин Ле Пен, призвали к восстанию против власти «либерального фашизма».

    Коментарии (0)
    31 марта 2025, 16:36 • Новости дня
    Вице-премьер Италии назвал приговор Ле Пен «объявлением войны»

    Вице-премьер Италии Сальвини назвал приговор Ле Пен «объявлением войны» со стороны Брюсселя

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини назвал приговор Марин Ле Пен «объявлением войны» Евросоюзом, подчеркивая, что Брюссель пытается исключить ее из политической жизни.

    «То, что происходит с Марин Ле Пен, – это объявление войны со стороны Брюсселя. <...> Нас не запугать, мы не остановимся: полный вперед, подруга моя!» – написал Сальвини в соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.

    Итальянский политик также добавил, что дела против Ле Пен и использование судов во Франции являются попыткой исключить ее из политической жизни. По его словам, к судам прибегают власти, которые боятся осуждения избирателей как во Франции, так и в других странах, например, в Румынии.

    Напомним, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен.

    Кроме того, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль предупредила о возможных протестах во Франции, сопоставимых с румынскими, на фоне политической нестабильности и дефицита бюджета.

    Коментарии (0)
    31 марта 2025, 14:37 • Новости дня
    Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила свое мнение по поводу приговора, вынесенного главе парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

    Захарова назвала это событие «агонией либеральной демократии», передает ТАСС.

    Напомним, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Коментарии (0)
    31 марта 2025, 23:18 • Новости дня
    Ле Пен отказалась просить Макрона о помиловании

    Ле Пен заявила об отказе просить Макрона о помиловании после приговора во Франции

    Tекст: Антон Антонов

    Лидер французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которую признали виновной в растрате средств ЕС, заявила, что не станет обращаться к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой о помиловании.

    «Нет и еще раз нет, поскольку помилование касается окончательного решения, но дело не находится на этой стадии», – приводит слова Ле Пен ТАСС со ссылкой на TF1.

    Она подчеркнула, что надеется на непредвзятость апелляционного суда и считает, что в демократическом обществе решать должны избиратели.

    По информации AFP, Елисейский дворец пока не прокомментировал решение суда. Однако, как сообщил источник, премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил озабоченность в связи с вынесенным приговором.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парижский суд приговорил главу парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах. Ле Пен решила подать апелляцию на приговор.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 06:58 • Новости дня
    Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах
    Каллас заявила об обязательном участии Европы и Киева в мирных переговорах
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный процесс на Украине окажет влияние на безопасность Европы, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас, подчеркнув важность участия Европы и Украины в переговорах.

    «В мирном процессе нет ничего об Украине без Украины, но так нет ничего и о Европе без Европы», – приводит слова Каллас РИА «Новости» со ссылкой на Mundo.

    Каллас сделала акцент на том, что любой мирный процесс, связанный с Украиной, неизбежно отразится на европейской безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила, что любое мирное соглашение по Украине, заключенное без участия Европы, обречено на провал. План Каллас по срочному выделению на военную помощь Украине 40 млрд долларов провалился.

    Коментарии (2)
    1 апреля 2025, 05:46 • Новости дня
    Госдеп напомнил о демократических ценностях после приговора Ле Пен во Франции

    Госдеп призвал Запад не исключать неудобные фигуры из политики после приговора Ле Пен

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны не должны ограничиваться словами в поддержке демократических ценностей, заявила глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс в связи с приговором Марин Ле Пен во Франции.

    «Мы осведомлены о приговоре. И в целом я бы направила вас к французским властям за дальнейшими комментариями по поводу этого юридического решения», – приводит слова Брюс ТАСС.

    Брюс подчеркнула, что Запад должен не только говорить о демократических ценностях, но и «жить ими», не исключая неудобные фигуры из политического процесса. Брюс напомнила о заявлении вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, где было отмечено, что свободу слова необходимо защищать, а исключение людей из политического процесса неприемлемо.

    Кроме того, Брюс выразила обеспокоенность по поводу ситуации в США, отметив, что агрессивная и коррумпированная юридическая кампания ведется против нынешней администрации. Она подчеркнула, что в США ценится право каждого высказывать свое мнение, независимо от согласия или несогласия с ним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен была приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Ле Пен решила подать апелляцию на приговор. Вэнс на Мюнхенской конференции подчеркнул, что демократии рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан. Он также заявлял, что главные угрозы для Европы исходят изнутри, а не от России или Китая.

    Коментарии (2)
    31 марта 2025, 22:35 • Новости дня
    Лондон объявил о встрече военного руководства Британии, Франции и Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Представители военных ведомств Великобритании, Франции и Украины соберутся для обсуждения украинского конфликта и разработки детального плана урегулирования в ближайшие дни.

    Британское правительство сообщило, что представители военного руководства Великобритании, Франции и Украины проведут встречу для обсуждения мирного урегулирования украинского конфликта, передает РИА «Новости».

    Объявление о планируемой встрече было сделано после разговора британского премьера Кира Стармера с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Согласно заявлению, опубликованному на сайте британского правительства, встреча будет посвящена продвижению следующего этапа детального планирования.

    Ранее СМИ писали, что в странах Европы высокопоставленные военные готовятся к потенциальному гибридному конфликту с Россией или даже к прямому боевому столкновению.

    Российские дипломаты считают, что действия Парижа и Лондона по созданию коалиции для оказания помощи Киеву направлены на подрыв мирного урегулирования на Украине, что может привести к столкновению с НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта.

    Коментарии (0)
    1 апреля 2025, 10:13 • Новости дня
    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом

    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом и объявила о помощи на 130 млн евро

    Бербок прибыла в Киев с необъявленным визитом
    @ Jorg Blank/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Исполняющая обязанности главы МИД Германии Анналена Бербок прибыла в Киев, где объявила о выделении 130 млн евро для гуманитарной помощи и стабилизации.

    Бербок прибыла с необъявленным визитом в Киев, передает ТАСС.

    В своей речи Бербок подчеркнула, что Германия выделяет дополнительную помощь на сумму 130 млн евро для Украины.

    Эти средства предназначены для гуманитарной помощи и стабилизационных инициатив в стране.

    Это уже 11-й визит Бербок на Украину с момента ее назначения министром. С начала специальной военной операции в Украине она посетила страну девять раз.

    Ранее сообщалось, что Нидерланды планируют выделить 3,5 млрд евро в 2026 году для поддержки Украины.

    Коментарии (4)
    31 марта 2025, 13:52 • Новости дня
    Кремль связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократии

    Песков связал приговор Ле Пен с отказом Европы от демократических норм

    Tекст: Вера Басилая

    Кремль считает ситуацию вокруг приговора лидеру правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен внутренним делом Франции, но решение говорит о постепенном отступлении ЕС от демократических ценностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что ситуация вокруг приговора Ле Пен является внутренним делом Франции, однако выразил мнение, что Европа все меньше опирается на демократию в политических процессах, передает ТАСС.

    Песков заявил, что все «больше и больше европейских столиц идет по пути попрания демократических норм».

    Ранее Марин Ле Пен и восемь депутатов от «Национального объединения» суд в Париже признал виновными по делу о парламентских ассистентах.

    Коментарии (0)
    31 марта 2025, 17:12 • Новости дня
    Адвокат Ле Пен сообщил о намерении обжаловать приговор

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава парламентской фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен собирается подать апелляцию на решение парижского суда.

    Об этом сообщил адвокат Ле Пен Родольф Босселю, передает ТАСС. «Прежде всего, хочу сказать, что мы обжалуем этот приговор», – сказал он в эфире BFMTV.

    Напомним, глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен приговорена парижским судом к четырем годам лишения свободы и поражению в избирательных правах.

    Спикер МИД России Мария Захарова заявила об «агонии либеральной демократии» после приговора Ле Пен.

    Коментарии (0)
    Главное
    ВСУ оставили сотни тел сослуживцев на границе Курской области
    Премьер Италии Мелони осудила приговор Ле Пен во Франции
    Politico: Энергетический кризис в Британии набирает обороты
    Финский профессор назвал Зеленского препятствием для мира на Украине
    В Донецке задержали лжесотрудников ФСБ за вымогательство
    Закон о тестировании детей мигрантов на знание русского языка вступил в силу
    Эксперт: Выплаты по 100 тыс. рублей беременным школьницам не решат проблему жилья

    Масштабный проект России в Арктике перерастет Севморпуть

    Разветвленная транспортная и промышленная сеть должна возникнуть уже в ближайшие годы в российской Арктике. Ее ключевым звеном станет Северный морской путь, но морская инфраструктура будет лишь звеном значительно более масштабного проекта. Какие задачи стоят перед русским Севером и почему это имеет значение не только для нашей страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Отказ от энергетического перемирия толкает Украину к внешнему управлению

    В России заявили о праве не соблюдать мораторий на обстрелы энергетических объектов в случае нарушений со стороны ВСУ. В пятницу Украина вновь атаковала станцию «Суджа», которая фактически полностью уничтожена. Как говорят эксперты, несоблюдение энергетического перемирия доказывает недоговороспособность киевской власти и подчеркивает актуальность идеи Владимира Путина о внешнем управлении Украиной под эгидой ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Переселенцы с Запада встречают отзывчивую Россию

    «Это недружественные страны, но люди эти очень даже дружественные». Такими словами представители российских регионов описывают свои впечатления от иностранцев, которые решились кардинально поменять свою жизнь, переехав из западных стран в Россию. Почему они сделали такой выбор и как их встречают в нашей стране? Подробности

    Перейти в раздел

    Власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией

    Судя по всему, Европа решила перестать имитировать игры в демократию. Призывы запретить партию «Альтернатива для Германии» и аннуляция итогов первого тура выборов в Румынии еще могли казаться случайностями, но сюжет с Марин Ле Пен все расставил по местам. Глава одной из самых популярных оппозиционных партий Франции осуждена и лишена права избираться – за два года до выборов президента страны, на которых она имела реальные шансы. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

    • США обнулили ядерные амбиции Зеленского

      Посланник Дональда Трампа по особым поручениям и весьма своеобразный дипломат Ричард Гренелл решил «поставить точку» и сообщить руководству Украины «неприятную правду» о ядерном оружии, которое когда-то находилось на украинской территории.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............