Мелони раскритиковала приговор Ле Пен

Премьер Италии Мелони осудила приговор Ле Пен во Франции

Tекст: Вера Басилая

Итальянский премьер-министр Джорджа Мелони во вторник высказала свое недовольство по поводу решения суда, которое лишило Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах 2027 года. Мелони, являющаяся одной из самых влиятельных правых политических фигур в Европе, заявила, что «никто, кто заботится о демократии, не может радоваться приговору, который касается лидера крупной партии и отнимает представительство у миллионов граждан», пишет Politico.

Днем ранее парижский суд признал Ле Пен виновной в растрате средств ЕС и наложил немедленный пятилетний запрет на участие в выборах. Если приговор не будет отменен до президентских выборов 2027 года, Ле Пен не сможет участвовать в них. Ей также было назначено четыре года тюремного заключения, из которых два года условно. Остальные два года могут быть проведены под домашним арестом с электронным браслетом вместо тюрьмы. Кроме того, ей был назначен штраф в размере 100 тыс. евро.

Сторонники Ле Пен по всей Европе, включая Илона Маска, осудили решение суда. Сам Трамп назвал приговор «очень важным событием». Выступая на французском телевидении вечером в понедельник, Ле Пен заявила, что не собирается покидать политику и планирует бороться за свое право баллотироваться на пост президента.

«Я борец, я не позволю себя устранить», – сказала она.

Марин Ле Пен заявила о намерении обжаловать решение суда о лишении свободы на два года и запрете избираться в органы власти на пять лет.

Bloomberg сообщало, что судебное решение о запрете Марин Ле Пен участвовать в выборах 2027 года угрожает дестабилизацией политической обстановки во Франции.

В связи с приговором Марин Ле Пен глава пресс-службы госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что западные страны не должны ограничиваться словами в поддержке демократических ценностей.

Газета ВЗГЛЯД писала, что власти Франции пошли по румынскому пути борьбы с оппозицией.