В Нидерландах задержали врезавшегося в пешеходов водителя фургона

Водитель фургона, который в понедельник врезался в группу пешеходов возле кемпинговой зоны музыкального фестиваля PinkPop в городе Ландграф в Нидерландах, задержан, сообщила пресс-служба местной полиции.

«Полиция обнаружила белый фургон, связанный с инцидентом, в понедельник утром на улице Менсхеггер. Подозреваемый был задержан», – передает ТАСС сообщение полиции.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры, задержанным оказался 34-летний гражданин Нидерландов, который сам пришел в отделение полиции в Амстердаме, после чего был взят под стражу.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что микроавтобус в понедельник утром врезался в толпу пешеходов на фестивале PinkPop в Нидерландах, погиб один человек, трое пострадали.