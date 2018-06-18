Микроавтобус врезался в толпу пешеходов в Нидерландах

Микроавтобус в понедельник утром врезался в толпу пешеходов на фестивале PinkPop в Нидерландах, погиб один человек, трое пострадали, сообщило агентство Reuters со ссылкой на полицию.

По его сведениям, водитель белого транспортного средства скрылся с места происшествия, передает ТАСС.

Pinkpop – ежегодный фестиваль рок-музыки, проводимый в городе Ланграафе на юго-востоке Нидерландов.