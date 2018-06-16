На сборы призвали 500 украинских офицеров запаса

Вооруженные силы Украины (ВСУ) призвали 500 офицеров запаса на сборы, сообщили в пресс–службе министерства обороны страны.

В сообщении на сайте украинского военного ведомства говорится, что призваны офицеры запаса в возрасте до 43 лет по 37 военно-учетным специальностям.

«Цель призыва офицеров – приобретение ими практических навыков и умений для вооруженной защиты отечества, увеличение количества военно-обученных лиц в запасе и повышение уровня укомплектованности вооруженных сил Украины офицерским составом», – сказано в сообщении.

В минобороны Украины заверили, что резервисты не будут направлены в зону конфликта в Донбассе. Там подчеркнули, что направление в зону проведения «операции объединенных сил» будет возможно только в добровольном порядке после заключения ими контракта.

Ранее в субботу оперативное командование провозглашенной Донецкой народной республики заявило о наличии доказательств причастности 11 украинских командиров к обстрелам населенных пунктов ДНР.