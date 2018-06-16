В ДНР собрали доказательства причастности 11 командиров ВСУ к обстрелам

Оперативное командование провозглашенной Донецкой народной республики заявило о наличии доказательств причастности 11 украинских командиров к обстрелам населенных пунктов ДНР.

«Все материалы разведки будут переданы в ближайшее время в следственное управление генеральной прокуратуры ДНР», – передает РИА «Новости» заявление представителя командования ДНР.

Отмечается, что в материалах разведки есть доказательства вины украинских силовиков в обстрелах, при которых пострадали трое мирных жителей и были разрушены семь объектов гражданской инфраструктуры. Теперь в командовании ДНР ожидают, что генеральная прокуратура республики возбудит уголовные дела в отношении командиров ВСУ.

Напомним, 22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот. В том же году ЛНР и ДНР провозгласили независимость от Украины после проведения референдумов в обеих республиках. В конце февраля 2017 года газета ВЗГЛЯД отмечала, что у Донбасса больше нет ничего общего с Киевом.