Мировые цены на нефть значительно снизились

Мировые цены на нефть Brent снижаются в пятницу более чем на 3% на фоне того, что отыгрывают информацию о намерениях министров энергетики России и Саудовской Аравии увеличить добычу в рамках сделки ОПЕК+.

По данным торгов на 18.10 мск стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,19%, до 73,52 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Цена июльских фьючерсов на нефть WTI уменьшалась на 0,33%, до 66,67 доллара за баррель.

Ранее в пятницу стало известно, что мировые цены на нефть в ходе торгов почти не изменились, но завершают в минусе уже вторую неделю подряд, пока инвесторы пытаются понять, собираются ли участники ОПЕК и их союзники вне картеля постепенно наращивать нефтедобычу.

В четверг министр энергетики Александр Новак сообщил, что ОПЕК собралась обсудить увеличение добычи на 1,5 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ обсудят возможность увеличения добычи нефти на встрече в Вене 22-23 июня.