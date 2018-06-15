Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть в ходе торгов пятницу почти не изменились, но завершают в минусе уже вторую неделю подряд, пока инвесторы пытаются понять, собираются ли участники ОПЕК и их союзники вне картеля постепенно наращивать нефтедобычу.

Цена августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 4 цента – до 75,9 доллара за баррель. Стоимость нефти WTI с поставкой в июле на электронных торгах Нью-йоркской товарной повысилась на 4 цента – до 66,93 доллара за баррель, передает «Интерфакс».

Россия и Саудовская Аравия договорились подготовить двухстороннее соглашение об ответственности за стабильность рынка нефти. Сотрудничество будет строиться на стремлении к сбалансированному рынку, которое поддерживается надежным и достаточным предложением нефти. Россия и Саудовская Аравия будут нести общую ответственность всех сторон за стабильность нефтяного рынка.