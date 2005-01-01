Матвиенко пострадала, болея за российскую сборную

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что сорвала голос, болея за российскую сборную в матче против Саудовской Аравии.

«Никто не ожидал такого результата от нашей сборной. Мечтали, что выиграют хотя бы со счетом один-ноль. Но такой победы не ожидал никто! Я сорвала голос, когда смотрела игру», – сказала Матвиенко во время визита в Саранск, передает РИА «Новости».

Она выразила надежду на то, что сборная России сможет одержать победу в следующих групповых играх и выйти в плей-офф.

Напомним, сборная России в матче открытия ЧМ-2018 в столичных «Лужниках» разгромила команду Саудовской Аравии. После завершения матча президент России Владимир Путин даже обнял принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, оказавшегося свидетелем провала своей сборной.