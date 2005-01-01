Москалькова пообещала искать компромисс с украинским омбудсменом

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова будет искать компромисс в работе с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Людмилой Денисовой и надеется посетить Херсон.

Общаясь с журналистами в Екатеринбурге, где она в настоящее время находится с рабочим визитом, Москалькова прокомментировала сообщения о том, что Денисова посетила в Салехарде украинского режиссера Олега Сенцова. «Это не соответствует действительности», – подчеркнула российский омбудсмен.

Ранее она также отметила, что такая поездка ее украинской коллеги в Салехард является нарушением российского законодательства.

При этом в беседе с ТАСС она сказала, что будет «искать компромисс» со своей украинской коллегой. «Я надеюсь, что мы сможем найти взаимопонимание, и я надеюсь, что смогу посетить в Херсоне Вышинского», – отметила она.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков выразил надежду на скорое получение более подробной информации о посещении Олега Сенцова украинским омбудсменом.

В четверг сообщалось, что Людмила Денисова начала работу с Татьяной Москальковой в российской столице.