Политолог: Пенсионный маневр выгоден и работодателям, и самим пенсионерам

«Сами работодатели заинтересованы в том, чтобы людям не надо было прибегать к ухищрениям для продолжения работы. Ведь это те рабочие руки, которые нужны экономике», – считает президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

«Пенсионный маневр надо было сделать давно. Это соответствует международной практике: в большинстве стран мира уже подняли пенсионный возраст. В ряде стран не делается различия между мужчинами и женщинами по времени выхода на пенсию, исходя из гендерного равенства, о котором говорят женские организации», – говорит член Общественной палаты, президент Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

Эти изменения, по его словам, соответствуют также потребностям российской экономики, реалиям современной жизни и потребностям самих людей пожилого возраста.

«Пенсионная система была заложена еще в 30-е годы прошлого века. Сейчас жизнь значительно изменилась: увеличились продолжительность и качество жизни. Значительное количество пенсионеров сегодня работает. Тот возраст, который раньше рассматривался как пенсионный, почти везде считается как действующий позитивный возраст, когда можно продолжать рабочую деятельность. Возраст выхода на пенсию, который сохранился с 30-х годов, не соответствует текущим реалиям», – говорит политолог.

Главный плюс пенсионного маневра, на его взгляд, в том, что пенсии, который сейчас находятся не на высоком уровне, увеличатся. «Важно, что изменения будут реализовываться постепенно. Для тех, кто сейчас уже близок к пенсионному возрасту, время выхода на пенсию не сильно увеличится», – говорит Максим Григорьев.

Наконец, российские компании получат тех специалистов с опытом работы, которых им не хватает. «Сами работодатели заинтересованы в том, чтобы людям не надо было прибегать к ухищрениям для продолжения работы. Ведь это те рабочие руки, которые нужны экономике», – говорит политолог.

«Одновременно это полезно и самим пенсионерам, ведь на пенсии они получают значительно меньше (не всегда, но в большинстве случаев), чем если бы они работали. Сохранение работы – это и продление жизни самих людей»,

– считает президент Фонда исследования проблем демократии.

«С ростом качества медицины и улучшением качества жизни, люди будут спокойно работать и в 70, и в 80 лет. И они уже не будут восприниматься неполноценными, а будут считаться нормальными людьми в рабочем возрасте», – заглядывает в будущее собеседник.

Накануне премьер Дмитрий Медведев рассказал, что увеличение пенсионного возраста позволит индексировать пенсии почти на 1000 рублей в год, тогда как в последние годы пенсии росли лишь на 400-500 рублей.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, какие именно изменения ждут пенсионеров. В четверг Медведев заявил, что кабмин предлагает поднять возраст выхода на пенсию в России до 65 лет для мужчин и до 63 для женщин. Реформа по повышению пенсионного возраста будет поэтапной и начнется с 2019 года.

При этом правительство предлагает предоставить возможность гражданам, имеющим стаж 45 лет, выйти на пенсию на два года раньше. Также правительство сохранит льготы пенсий для работающих на вредных производствах, инвалидов первой группы, инвалидов детства и ряда других.