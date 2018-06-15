В США дважды за сутки открыли стрельбу в общественных местах

В городе Хейвард (штат Калифорния) была открыта стрельба в часовне при похоронном бюро, пострадали не меньше пяти человек; в тот же день в штате Колорадо неизвестный ранил четырех человек, в том числе двух детей, возле стоматологической клиники.

В Хейварде стрельба произошла вечером в четверг в часовне при городском похоронном бюро; пострадавшие были доставлены в больницу, передает ТАСС со ссылкой на канал Fox News.

«Офицеры полиции прибыли (на место ЧП) и обнаружили трех человек с огнестрельными ранениями. В ходе расследования были обнаружены еще двое пострадавших. Один из них связался с полицией, находясь на расстоянии от места стрельбы. Другой сам явился в местную больницу», – передает РИА «Новости» заявление местной полиции.

Телеканал NBC сообщил со ссылкой на представителей похоронного бюро, что на месте происшествия в момент стрельбы проводились две похоронные службы.

Полиция приступила к расследованию.

За несколько часов до этого в городе Вестминстер штата Колорадо неизвестный открыл стрельбу на парковке возле детской стоматологической клиники.

Ранения получили четыре человека, в том числе двое детей, сообщает газета Denver Post.

Отмечается, что злоумышленник скрылся на автомобиле. Полиция начала его поиски.

Ранее сообщалось, что в США (Сан-Диего) неизвестный устроил стрельбу на пути к «рок-н-ролльному марафону»; при этом прибывший на место полицейский ранил сам себя.

Отметим, что стрельба в общественных местах – не редкость в США. Так, только в учебных заведениях с 2009 года по май 2018 года произошло более 280 инцидентов со стрельбой.