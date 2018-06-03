Прибывший на место стрельбы полицейский сам себя ранил в США

В Сан-Диего неизвестный устроил стрельбу на пути к «рок-н-ролльному марафону», сообщают местные власти.

Около 11.00 (21.00 мск) неизвестный устроил стрельбу на парковке. На место стрельбы прибыли правоохранители, при этом один из полицейских был ранен. По предварительной информации, он сам случайно нанес себе ранение, передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.

Напомним, стрельба в общественных местах – не редкость в США. Так, только в учебных заведениях с 2009 года по май 2018 года произошло более 280 инцидентов со стрельбой.