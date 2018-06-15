В России испытали метановое ракетное топливо

Метановые компоненты ракетного топлива уже испытали в России на ракетных двигателях, сообщил главный конструктор Научно-производственного объединения «Энергомаш» Петр Левочкин.

По его словам, исследования метана для использования в ракетных двигателях ведет Центр Келдыша совместно с КБХА (входит в НПО «Энергомаш») и КБХМ (входит в Центр им. Хруничева).

«Сегодня проведены не только теоретические исследования, но и самые настоящие огневые испытания ракетных двигателей на кислородно-метановом топливе», – приводит его слова ТАСС.

«В отрасли накоплен определенный опыт работы с таким взрывоопасным веществом как метан», – уточнил он.

Специалист отметил, что метан неэффективно использовать на первых ступенях ракет-носителей, такое топливо подойдет только для верхних ступеней. Плюсы метана в том, что этот компонент топлива будет дешевым из-за широкой сырьевой базы. Также метановый двигатель пригодится, например, при полете на Марс. С планеты можно будет вернуться, используя добытое на месте топливо.

Левочкин также сообщил, что «Энергомаш» планирует создать новый двигатель с тягой 80-100 тонн для легких и средних коммерческих ракет на базе РД-120. «Новый двигатель будет создан полностью в цифре, планируем максимально использовать аддитивные технологии и композитные материалы», – сообщил он.

По его словам, проведение огневых испытаний двигателя РД-171МВ для новой средней ракеты-носителя «Союз-5» запланировано на 2019 год. «Для пилотируемого запуска ракеты, который запланирован на 2024 год, мы планируем поставить двигатель РД-171МВ в 2023 году», – сообщил Левочкин.

Он отметил, что в РД-171МВ используется только российская элементная база, в частности системы управления и регулирования полностью отечественные.

Лавочкин также рассказал, что двигатели для ракет-носителей «Ангара» – РД-191 и модернизированный вариант РД-191М – могут получить композитное сопло и «выращенные» с помощью аддитивных технологий детали. Он уточнил, что такое сопло способно работать при температуре 1300 градусов Цельсия, при которой сталь плавится, а никелевые сплавы теряют прочность.

Ранее сообщалось, что воронежское «Конструкторское бюро химавтоматики» (входит в НПО «Энергомаш») разработало эскизный проект и техпредложение на опытный образец кислородно-метанового ракетного двигателя тягой 85 тонн.