Канадцы объявили бойкот американским товарам

Жители Канады устроили бойкот товарам, произведенным в США и продаваемым в их стране; так канадцы реагируют на «словесную войну», разразившуюся между лидерами двух стран, сообщает телеканал CTV.

Так, канадцы стали отказываться от покупок апельсинов из Флориды, бурбона из Кентукки и калифорнийского вина, передает ТАСС.

Интернет–пользователи присоединяются к акции, распространяя хэштеги #BoycottUSProducts, #BuyCanadian и #BoycottUSA («Бойкот американских продуктов», «Покупай канадское» и «Бойкот США»).

CTV называет движение патриотическим и поясняет, что так канадцы реагируют на словесные упреки, которыми обменялись после завершения недавнего саммита G7 президент США Дональд Трам и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Напомним, американский президент Дональд Трамп после саммита «Группы семи» критиковал ЕС и главу правительства Канады Джастина Трюдо, а также опубликовал фотографию с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.

Саммит G7 в канадском Шарлевуа оказался рекордно скандальным. Результатом встречи стал демарш – отказ Трампа подписывать итоговое коммюнике. Разногласия США с Канадой вылились в персональную перепалку с хозяином площадки – Джастином Трюдо.