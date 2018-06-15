Госдеп предостерег Дамаск от начала наступления на юго-западе Сирии

Госдепартамент вновь предупредил Дамаск, что Соединенные Штаты «предпримут решительные и надлежащие шаги» в случае начала наступления сирийских правительственных сил на позиции боевиков в юго-западной части страны.

Госдеп выразил беспокойство по поводу сообщений о том, что сирийские правительственные войска якобы проводят свои операции в одной из зон деэскалации на юго-западе страны в нарушение достигнутых в прошлом году договоренностей между США, Россией и Иорданией, передает ТАСС.

«Мы вновь подчеркиваем, что США предпримут решительные и надлежащие шаги в ответ на нарушение Сирией договоренностей по этому району», – заявила глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, «любые военные действия, осуществляемые сирийским правительством в зоне деэскалации на юго-западе страны, повышают риск расширения конфликта».

Она также выразила мнение, что «Россия как постоянный член Совета Безопасности ООН несет ответственность за оказание дипломатического и военного влияния на сирийское правительство с тем, чтобы оно прекратило атаки и дальнейшие наступательные действия».

«Мы обращаемся к России с просьбой выполнять свои обязательства в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 и договоренностями о прекращении огня на юго-западе Сирии», – заявила Науэрт.

В конце прошлой недели стало известно о подготовке масштабного наступления сирийской армии в южной провинции Дераа.

Напомним, в конце мая Госдеп уже обращался к Дамаску с предостережением от нападения на боевиков на юго-западе Сирии. После этого появились сообщения о том, что южную зону деэскалации в Сирии захотели передать под контроль России.