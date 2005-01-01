Стало известно о подготовке масштабного наступления сирийской армии

Сирийская армия направила серьезный конвой с военной техникой и людьми в южную провинцию Деръа в рамках подготовки к крупному наступлению в регионе, сообщает Farsnews.

Конвой включает десятки танков, военных машин, ракетных пусковых установок, грузовиков с тяжелым оружием и военной техникой, а также элитные подразделения, сообщает Farsnews.

В то же время, по данным издания, за последние два дня тысячи военнослужащих были переведены из Восточного Каламуна и Дамаска в провинции Деръа и Кунейтра.

Отмечается, что целью крупнейшей операции станет освобождение провинции Деръа и установление полного контроля над границей с Иорданией. Военный аналитик предположил, что операция будет расширена до провинции Кунейтра, чтобы положить конец присутствию террористов в южной и юго-западной Сирии.

Напомним, российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии уже предупреждал о планах боевиков сорвать режим прекращения огня в провинции Деръа.