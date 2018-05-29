Южную зону деэскалации в Сирии захотели передать под контроль России

На встрече России, Иордании и США по южной зоне деэскалации в Сирии будет озвучено предложение о передаче этой территории под контроль российской военной полиции.

«Россия, Америка и Иордания хотят, чтобы территория была передана на основе договоренности, как было с дорогой Хомс – Хама, российской военной полиции. Нужно обеспечить, чтобы в зону не пошли ни боевики, ни Иран. Ее хотят передать под контроль российской военной полиции с присутствием местной оппозиции», – сказал источник, передает РИА «Новости».

При этом он отметил, что оппозиция передаст все тяжелое вооружение России и оставит у себя только легкое стрелковое оружие. Оппозиция, по его словам, также уступит российским силам всю тяжелую артиллерию. На основании этого российская военная полиция войдет в Дараа, подчеркнул собеседник.

По его словам, такой вариант устроит правительственные власти, которые не будут вмешиваться в ситуацию. В городе продолжат функционировать государственные учреждения.

Источник также сообщил, что переговоры по зоне деэскалации на юге Сирии завершены.

«Все районы на [южной] границе будут переданы правительству Сирии, по Голанским высотам будет возобновлено соглашение о Зоне сил ООН по наблюдению за разъединением (UNDOF), присутствие иранских сил в пограничных районах не предусмотрено», – сказал собеседник.

Он отметил, что договоренности обсуждались на протяжении нескольких недель.

Зона деэскалации на юге Сирии была сформирована в 2017 году по договоренности России, США и Иордании.

Ранее замглавы МИД Михаил Богданов сообщал, что Россия поддержала идею провести трехстороннюю встречу с Иорданией и США по южной зоне деэскалации в Сирии. Глава МИД Сергей Лавров в понедельник заявлял, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны.