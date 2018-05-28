Лавров заявил о «странных вещах» в подконтрольном США районе Сирии

В Сирии в районе эт-Танфа, подконтрольном США, активизировались группировки, связанные с «Исламским государством*», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«У нас накопилось немало свидетельств того, что в эт-Танфе происходят странные вещи. С точки зрения военной этот район не имеет существенного значения для организации антитеррористической операции. В практическом же плане мы наблюдаем, как в этом районе, включая лагерь беженцев Рукбан, все чаще появляются вооруженные группировки, в том числе, по нашим данным, связанные так или иначе с ИГ*», – передает его слова ТАСС.

Лавров добавил, что Россия надеется на то, что американские войска выйдут из эт-Танфа, так как их присутствие в этом районе не имеет никакого военного смысла.

По его словам, зона в эт-Танфе создана искусственно по причинам, «непонятным с точки зрения военной целесообразности». Лавров добавил, что в контактах по линии военных ведомств Россия обращает Вашингтону на это внимание, причем американские коллеги «приходят к аналогичным выводам»,

Лавров добавил, что на южной границе Сирии должны находиться только правительственные силы страны, передает РИА «Новости».

Глава МИД напомнил, что договоренность о создании на юго-западе Сирии зоны деэскалации изначально предполагала «эвентуальный» отвод всех несирийских сил из этой части САР.

«Итогом всей это работы должна стать ситуация, когда на границе Сирии с Израилем с сирийской стороны будут стоять представители вооруженных сил САР», – заключил Лавров.

Отметим, что террористов, которые проходили подготовку в Эт-Танфе, проверяют на причастность к обстрелу российско-сирийской батареи, в результате которого погибли четверо российских военных.