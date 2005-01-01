Появилась новая версия гибели четырех российских военных в Сирии

Нападение на российских военных советников в Сирии могли организовать не боевики «Исламского государства*», а бойцы, причисляющие себя к «умеренной оппозиции», которых Россия считает пособниками террористов.

Бой в населенном пункте Меядин провинции Дейр-эз-Зор произошел в середине прошлой недели. За несколько дней до этого в провинцию прибыла группа примерно из 10 российских военнослужащих, которым предстояло координировать действия сирийских военных. Вечером 23 мая сирийские боевые расчеты артиллерийской батареи были свернуты, а личный состав, за исключением военнослужащих, оставленных охранять периметр, отправился отдыхать.

Нападение было стремительным и хорошо подготовленным, говорит военный источник «Коммерсанта». Сирийские военные не сразу поняли, что происходит, а часть и вовсе предпочла выйти из-под огня, который велся боевиками из десятка джипов с установленным на них крупнокалиберным вооружением. Исходя из ситуации, российские военные приняли командование на себя, в короткие сроки развернули артиллерию и открыли ответный огонь.

Бой длился около часа, в ходе него были уничтожены 43 боевика и шесть автомобилей. Российские военные подозревают в причастности к обстрелу артиллерийской батареи «Исламское государство*». Однако это не единственная версия. По словам одного из источников, за два дня до нападения в район Дейр-эз-Зора под предлогом помощи курдским формированиям с базы Эт-Танф в провинции Хомс перебрасывались бойцы так называемой Свободной сирийской армии, которых Россия считает пособниками боевиков. В настоящее время проверяется информация о причастности боевиков, проходивших подготовку на Эт-Танфе, к обстрелу сирийской батареи.

Российские военные советники, погибшие в Сирии, были контрактниками 200-й артиллерийской бригады Восточного военного округа (Забайкальский край, поселок Горный). Они были прикомандированы к сирийской батарее, действовавшей в провинции Дейр-эз-Зор, и вместе с ней слишком далеко оторвались от других правительственных войск. Этим воспользовались боевики, пишут «Известия».

Военные советники имели опыт командировок в Сирию и умели обращаться не только со старыми артиллерийскими системами, но и с реактивными системами залпового огня типа «Смерч» или «Ураган», а также с гаубичными установками типа «Мста-Б». Во время нападения военные вовремя сумели оценить обстановку, организовать оборону и применить тактику огневой завесы. Задача этого приема – не пропустить противника к своим войскам. На пути автомобильных колонн боевиков создается завеса артиллерийского огня (на военном языке – неподвижный заградительный огонь, НЗО). Пикапы террористов – это не боевые машины, они не оснащены броней. Поэтому преодолеть стену взрывов и осколков не могут.

По словам независимого военного эксперта Антона Лаврова, боевики стремятся любой ценой разгромить артиллерийские подразделения, которые уничтожают укрепления, технику и живую силу джихадистов.

«Скорее всего, боевики давно выслеживали сирийскую батарею. И когда смогли ее вычислить, то нанесли удар. Они явно рассчитывали полностью уничтожить артиллеристов. Местность в районе Дейр-эз-Зора пустынная и открытая. Обеспечить там сплошную оборону невозможно. Поэтому вооруженные пикапы превращаются в очень опасное оружие. Благодаря им боевики способны скрытно совершать рейды на десятки километров и наносить внезапные удары», – рассказал Лавров.

На таких машинах устанавливаются минометы, крупнокалиберные пулеметы и даже противотанковые комплексы, сообщил он. Поэтому боевики на пикапах могут справиться даже с танковыми подразделениями.

Как отметил военный эксперт Владислав Шурыгин, благодаря российским советникам сирийская артиллерия стала весьма эффективной. Ее бойцы уже не теряются при внезапном нападении и могут эффективно отразить атаку джихад-мобилей. «Борьба с вооруженными пикапами требует слаженности и высокого уровня подготовки личного состава. Надо успеть быстро открыть огонь, поддерживать высокий темп стрельбы, а также точно и оперативно переносить огонь. Судя по потерям боевиков, артиллеристы с задачей справились», – отметил эксперт.

Напомним, в воскресенье стало известно, что при обстреле со стороны террористов погибли четверо российских военных, еще трое пострадали. Сообщалось также, что в Забайкалье похоронили четверых россиян. В завязавшемся бою на месте нападения на артиллерийскую батарею было уничтожено 43 террориста.

Позже в соцсетях и СМИ появились сведения о том, что на самом деле в бою в Сирии 23 мая погибли шесть россиян, а не четверо; среди погибших было якобы двое вагнеровцев.