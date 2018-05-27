Появились сведения о большем числе погибших в бою с ИГ россиян

В соцсетях и СМИ появились сведения о том, что на самом деле в бою в Сирии 23 мая погибли шесть россиян, а не четверо; среди погибших было якобы двое вагнеровцев.

О большем количестве погибших россиян сообщает в своем Telegram канал Conflict Intelligence Team, который ссылается на группу в соцсети «Вконтакте» «Аноним Армия». Утверждается, что пять военных погибли в Сирии, еще один скончался в госпитале в России. Кроме того, якобы 18 человек было ранено.

Также сообщается о гибели в Сирии 25-летнего российского военнослужащего Кирилла Полищука, также погибшего 23 мая. Неизвестно, входит ли он в число погибших военнослужащих 200-й бригады из Читы, однако ранее сообщалось, что среди похороненных в этом городе был 25-летний россиянин.

В то же время, «Новая газета» сообщает, что в бою 23 мая погибли четверо военнослужащих и два человека из частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», которая «охраняет нефтяные вышки» в провинции Дейр-эз-Зор.

Террористы ранее заявили, что при атаке на колонну в провинции Дейр-эз-Зор были убиты 15 солдат, в том числе российские.

Напомним, в воскресенье стало известно, что при обстреле со стороны террористов погибли четверо российских военных, еще трое пострадали. Сообщалось также, что в Забайкалье похоронили четверых россиян. В завязавшемся бою на месте нападения на артиллерийскую батарею было уничтожено 43 террориста.