В Сирии под обстрелом погибли российские военные

В результате обстрела со стороны боевиков в Сирии погибли четверо российских военнослужащих, сообщает Минобороны России.

«В сирийской провинции Дейр эз-Зор в темное время суток артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали несколько мобильных групп террористов. Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте», – передает РИА «Новости» сообщение Минобороны.

Отмечается, что ранения получили еще пятеро российских военных. Все они были оперативно доставлены в российский военный госпиталь. За жизнь двух из них военные медики боролись до конца, однако спасти военнослужащих не удалось.

Военнослужащие представлены к государственным наградам.

В месте обстрела сирийские военные вместе с российскими военными приняли бой, который длился около часа. Удалось уничтожить 43 террористов и шесть автомобилей высокой проходимости, на которых было установлено крупнокалиберное вооружение.