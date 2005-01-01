СМИ рассказали о похоронах четверых погибших в Сирии российских военных

В Чите в воскресенье похоронили двоих российских военных, которые погибли при обстреле батареи в Сирии; тела еще двоих отправлены в районы Забайкальского края, сообщают местные СМИ.

Тела российских военнослужащих, погибших в Сирии, доставили в Читу утром 27 мая. Прощание состоялось в зале сборного пункта в Песчанке в Чите. Военных хоронили в закрытых гробах, сообщает «Чита.Ру».

Кроме того, тела еще двоих военных отправили в часть за пределами Читы – в районы Забайкальского края.

На церемонию прощания с двумя военными из Забайкальского края пришли более 200 человек. Погибшие, которых похоронили в Чите, – офицер и сержант, служившие в 200-й артиллерийской бригаде, дислоцированной в закрытом поселке Горный.

В церемонии прощания приняли участие почетный караул и оркестр, а также множество военных, среди которых генерал-майор и адмирал.

Издание утверждает, что четверо военных погибли при обстреле 23 мая. Все они из Забайкалья.

В Чите похоронены сержант 1995 года рождения, старший лейтенант 1985 года рождения, передает РИА «Новости».

Судя по всему, речь идет о военных, о гибели которых сообщило в воскресенье Минобороны. Они погибли при обстреле артиллерийской бригады в провинции Дейр-эз-Зор. Погибли четверо, ранены трое.