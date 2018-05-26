Госдеп предостерег Дамаск от нападения на боевиков на юго-западе Сирии

Глава пресс-службы американского госдепартамента Хезер Науэрт предупредила, что Соединенные Штаты «предпримут решительные надлежащие меры» в случае начала операции сирийской правительственной армии против боевиков в районе зоны деэскалации на юго-западе страны.

Начальник пресс-службы призвала соблюдать договоренности по зоне деэскалации на юго-западе Сирии, а также предостерегла Дамаск от любых действий, которые «угрожают расширить конфликт или поставить под угрозу режим прекращения огня», передает ТАСС.

Она уточнила, что речь идет о зоне деэскалации, по поводу которой в ноябре прошлого года во вьетнамском Дананге были достигнуты договоренности между Соединенными Штатами, Иорданией и Россией при участии Дональда Трампа и Владимира Путина.

О подготовке Дамаска к операции против боевиков в одном из районов юго-западной провинции Дераа стало известно из сообщений сирийских СМИ.

Напомним, в среду начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской объявил, что сирийские правительственные войска освободили все пригороды Дамаска. Неделей ранее сирийская армия ликвидировала «растанский котел», разблокировав трассу Дамаск – Алеппо.