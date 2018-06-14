В Госдуме объяснили отказ «разоблачителя допинга» приезжать в Россию

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильмов о допинге в российском спорте, решил не ехать на ЧМ-2018 из-за отсутствия оснований для критики России по организации турнира.

«Зеппельт прекрасно понимает, что чемпионат мира в России будет организован на высшем уровне и условия для работы журналистов, пребывания в нашей стране болельщиков со всего мира будут выше всяких похвал. А что же тогда ему делать в России? Он же привык писать про нашу страну только плохое, а тут ему, выходит, делать будет нечего», – сказал Свищев, передает ТАСС.

По его мнению, еще одной причиной отказа журналиста от поездки является испуг.



«Знаменитый «бесстрашный» расследователь скандалов в мире спорта Зеппельт так долго требовал выдать ему визу в Россию для работы на чемпионате мира, и, что примечательно, в итоге ее получил, но в итоге испугался ехать в страну, постоянную критику которой сделал источником своего заработка. У меня нет сомнений в том, что он действительно просто испугался», – отметил Свищев.

Депутат подчеркнул, что Зеппельт боится не только того, что СК пригласит его на допрос и ему «придется рассказать всю правду о Григории Родченкове».

«И уж тем более не стоило в качестве оправдания отказа от поездки в Россию приплетать немецкие органы безопасности, которые предрекли Зеппельту возможные спонтанные акты насилия, это просто смешно. Пусть сидит дома, смотрит праздник по футболу по телевизору, болеет за сборную Германии и готовится к пенсии», – добавил он.

В четверг немецкий телеканал ARD сообщил, что Зеппельт, являющийся внештатным корреспондентом канала, не поедет в Россию освещать чемпионат мира «по соображениям безопасности».

Ранее СКР собрался допросить Зеппельта по делу в отношении информатора ВАДА Григория Родченкова.

В мае Зеппельту все-таки разрешили въезд в Россию. Этому предшествовали сообщения о том, что между Москвой и Берлино ведутся переговоры о его допуске к освещению ЧМ-2018. До этого виза сообщалось, что виза 55-летнего Зеппельта признана недействительной, и ему отказано во въезде в Россию на время проведения ЧМ-2018.