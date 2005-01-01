Медведев возложил на бизнес часть нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров

Глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что бизнес должен нести часть нагрузки за повышение уровня жизни российских пенсионеров. Таким образом нагрузка на работающих граждан не возрастет, отметил премьер.

«Теперь о налогах. Говоря об этом в контексте совершенствования пенсионного законодательства, я имею в виду, что свою часть экономической нагрузки за повышение уровня жизни пенсионеров должен нести бизнес», – отметил Медведев, передает РИА «Новости».

По его словам, предлагались различные варианты претворения этой идеи в жизнь: обсуждалось и введение налогов с продаж, и переход к прогрессивной шкале налога на доходы физических лиц, и повышение ставки этого налога, и отмена налоговых льгот, включая льготы по НДС на авиаперевозки, продукты и детские товары. «Но мы отказались от таких неоправданно тяжелых для людей шагов и остановились на других решениях, которые предлагаются к рассмотрению», – сказал Медведев.

Таким образом нагрузка на работающих граждан не возрастет, что было бы невозможно без реформы.

Премьер добавил, что законопроекты о пенсионной реформе и изменениях налоговой системы должны быть направлены в Госдуму в ближайшее время.

В то же время первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов добавил, что правительство предлагает бессрочно зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на уровне 22%.

«Правительство РФ предлагает на бессрочной основе зафиксировать тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% с предельной величиной базы для обложения взносами и 10% сверх предельной величины», – сказал Силуанов, передает ТАСС.

По словам Силуанова, трансферт из федерального бюджета по пониженной ставке 22% страховых вносов в Пенсионный фонд России сохранится.

«У нас есть трансферт на сбалансированность Пенсионного фонда, и трансферт этот останется и остается. Мы сегодня в правительстве рассмотрели законопроект о снижении ставки страховых взносов с 26 до 22% уже на постоянной основе», – сказал он.

В настоящее время постоянный тариф составляет 26%.

Ранее в четверг правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 для женщин, а также увеличить ставку налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%.