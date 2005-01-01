Соловьев посоветовал футболистам российской сборной «умереть» на поле

Телеведущий Владимир Соловьев посоветовал российским футболистам «выложиться до конца» на ЧМ-2018, поскольку страна «устала» от их поражений.

«Не может быть! Серьезно? «Понимают , что не являются фаворитами» ...осознав всю ночь рыдали? Так соберитесь и «умрите» на поле, но результат дайте. Выложитесь до конца. Страна устала от ваших поражений и извинений», – написал Соловьев в Twitter.

Так телеведущий отреагировал на заявление нападающего сборной России по футболу Артема Дзюбы о том, что игроки национальной команды являются реалистами и понимают, что не числятся среди фаворитов чемпионата мира, но мечтают одержать победу на турнире.

«Мы – реалисты, мы – не фавориты чемпионата мира, но мы хотим выйти из группы, играем дома, хотим доказать всем и, наверное, прежде всего себе, что мы можем играть в футбол. Мы хотим, чтобы страна нами гордилась, что мы не только хоккейная, волейбольная страна, но и футбольная. Мы приложим все усилия, чтобы выйти из группы, а дальше будем фантазировать», – цитирует Дзюбу РИА «Новости».

Напомним, 3 июня тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав команды на чемпионат мира по футболу 2018 года. В составе сборной 23 человека. Пять человек из предварительного состава выведены из команды.