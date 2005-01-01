Оглашен состав сборной России на чемпионат мира по футболу

Тренерский штаб сборной России назвал окончательный состав команды на чемпионат мира по футболу 2018 года.

В составе сборной 23 человека. Пять человек из предварительного состава выведены из команды, сообщается на сайте РФС.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Сергей Игнашевич (ЦСКА Москва), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Марио Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»).

Из состава команды выведены Константин Рауш и Александр Ташаев (оба – «Динамо» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Федор Чалов (ЦСКА Москва) и Сослан Джанаев («Рубин» Казань).

Главный тренер команды - Станислав Черчесов.

30 мая российская сборная проиграла первый контрольный матч перед чемпионатом мира, уступив со счетом 0:1 сборной Австрии. 5 июня российской команде предстоит еще один контрольный матч – со сборной Турции.

Чемпионат мира начнется 14 июня матчем сборных России и Саудовской Аравии. 19 июня россиянам предстоит встреча против египетской сборной, закончится групповой турнир игрой сборных России и Уругвая. В случае выхода в плей-офф сборная России встретится в 1/8 финала с победителем или второй командой группы В, в которой играют команды Португалии, Испании, Ирана и Марокко.