Сборная России по футболу проиграла Австрии перед ЧМ-2018

Футболисты из Австрии одержали победу над российской сборной в товарищеском матче, который прошел в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Встреча в Инсбруке завершилась со счетом 1:0 в пользу австрийцев, гол забил Алессандро Шопф, передает РИА «Новости».

Защитник Сергей Игнашевич в этой встрече побил рекорд вратаря Льва Яшина, став самым возрастным игроком в истории сборных России и СССР, пишет «Советский спорт».

Напомним, министр спорта Павел Колобков заявил, что задача-минимум для российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года – выйти из группы.