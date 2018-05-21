Министр спорта назвал задачу-минимум для сборной на ЧМ-2018

Министр спорта Павел Колобков заявил, что задача-минимум для российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года - выйти из группы.

«В нашей команде нет звезд, как Месси, Роналду, но не всегда выигрывают звезды. Считаю, что с тем составом, которые есть в распоряжении у тренера, можно сделать хороший, боеспособный коллектив, который может решать хорошие, серьезные задачи. Для начала – выйти из группы, это не обсуждается, это задача-минимум, мы обязаны это сделать», – заявил Колобков в эфире «России 24».

Кроме того, Колобков, который в понедельник был представлен вице-премьером правительства Ольгой Голодец коллективу Минспорта, заявил, что организация крупных спортивных соревнований является для России перспективным направлением, поэтому в планах у Министерства спорта и дальше рассматривать варианты их проведения.

«В планах у нас еще много подобных соревнований, регионы обращаются к нам с предложениями об их проведении. Сейчас вместе с ними мы прорабатываем эти заявки. Пока я не буду говорить о конкретных заявках, сейчас мы обсуждаем это с международными спортивными организациями», – передает ТАСС слова Колобкова.

«Безусловно, проведение таких крупных проектов влияет на социальную и экономическую ситуацию в стране, опыт проведения подобных соревнований у нас уже есть. Речь идет об Олимпиаде в Сочи, а совсем скоро мы проведем чемпионат мира по футболу. Планы у нас большие. Считаю, что проведение крупных соревнований – это перспективное направление, будем этим заниматься», – добавил он.

Вице-премьер правительства Ольга Голодец, представляя министра спорта Павла Колобкова коллективу Минспорта, заявила: «Перед нашей системой развития спорта стоят серьезные задачи: число людей, занимающихся спортом в нашей стране, должно достичь 55%. Физкультура должна стать инструментом улучшения качества жизни, спорт должен быть доступным для всех категорий. Наши достижения в массовом спорте и спорте высших достижений зависят от организации работы на всех уровнях. Минспорт, его единая команда приложит все усилия, чтобы в ближайшие шесть лет ситуация улучшилась».

По мнению Колобкова, проделанная за последние годы работа позволила российскому спорту остаться в числе мировых лидеров.

«Да, действительно, существуют некоторые проблемы, связанные с международными спортивными организациями, с нахождением взаимопонимания с ними, но это не отменяет той работы, которая была проделана внутри России. По многим видам спорта мы являемся лидерами», – сказал он.

«Если говорить о массовом спорте, то мы планомерно реализуем стратегию вовлечения граждан в занятие спортом, у нас есть понимание, что делать дальше. У нас сформирована команда, которая будет решать эти задачи. В ближайшие шесть лет нам предстоит огромный объем работы как на международном уровне, подготовки спортсменов к соревнованиям, так и на уровне массового спорта, это безусловный приоритет для нас», – сказал Колобков.