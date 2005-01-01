Макрон раскритиковал Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обвинениями в адрес главы американского государства Дональда Трампа.

Макрон напомнил, что страны G7 потратили два дня, в результате выработали «текст и обязательства», которых следует придерживаться.

«А всякий, кто их оставил, повернувшись спиной, показывает свою непоследовательность и неосновательность», – приводи слова французского лидера РИА «Новости» со ссылкой на Actualite.

По словам Макрона, взаимодействие между странами не должно зависеть от «гнева или коротких слов».

Он призвал быть «серьезными и достойными» своих народов.

Напомним, Трамп по итогам саммита G7 обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи и велел представителям Вашингтона не подписывать итоговое коммюнике встречи. ЕС решил соблюдать договоренности G7 без США.