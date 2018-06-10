ЕС решил соблюдать договоренности G7 без США

Евросоюз будет придерживаться коммюнике G7, которое согласовано всеми участниками прошедшего канадского саммита, невзирая на то, что президент США Дональд Трамп в последний момент отказался одобрить документ, сообщил источник во внешнеполитической службе ЕС.

«Мы будем придерживаться коммюнике, согласованного всеми сторонами», – передает его слова ТАСС.

Трамп по итогам саммита G7 обвинил премьер-министра Канады Джастина Трюдо во лжи и велел представителям Вашингтона не подписывать итоговое коммюнике встречи.

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что разногласия между странами G7 сохраняются.

Западные СМИ отметили разногласия среди лидеров «большой семерки», поставив в пример параллельно проходивший саммит ШОС.