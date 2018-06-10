Из выброшенных на свалку в Грузии яиц вылупились сотни цыплят

Грузинское село Марнеули (край Квемо Картли) пережило нашествие тысячи цыплят, которые вылупились из яиц, оставленных на мусорной свалке.

Яйца на мусорную свалку были привезены с марнеульской птицефабрики, где посчитали, что товар уже испорчен. Однако в результате из яиц вылупились тысячи цыплят, передает «Интерфакс».

Видео с бегающими цыплятами было распространено в воскресенье очевидцами в социальных сетях.

Случившееся прокомментировал мэр Марнеули Темур Абазов, по словам которого, многие местные жители забрали цыплят себе.

«Как я знаю, яйца посчитали испорченными и выкинули на такое место, где камни и постоянное тепло. Эти яйца оказались в таких условиях, как если бы их высиживала курица и соответственно, вылупилось много цыплят. Многие местные жители забрали цыплят домой», – рассказал мэр.