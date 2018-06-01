В Третьяковке затруднились назвать сроки реставрации поврежденной вандалом картины Репина

Сроки реставрации картины Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван», которую порезал вандал, станут понятны после проведения исследования, рассказали в Третьяковской галерее.

«Картина «хронически больна». Мало заделать только видимые, нынешние утраты и разрывы красочного слоя. Важно понять, что от общего сотрясения произошло со всем остальным полем красочного пигмента. Потому что у него есть эта болезнь хроническая – отходить от малейшего колебания температур», – сообщили в галерее, передает «Интерфакс».

Сейчас, говорят в Третьяковке, проводятся «сложнейшие исследования», после чего будет принято решение о сроках реставрации.

Напомним, вечером 25 мая 37-летний приезжий из Воронежа Игорь Подпорин металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно, и повредил его. Его задержали и возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК («уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).

Во время избрания меры пресечения он начал путаться в показаниях: в суде он заявил, что не пил спиртное перед инцидентом, хотя после задержания признавался, что его «накрыло» от 100 граммов водки, которые он выпил в буфете Третьяковки.

Ущерб, нанесенный картине, оценивается в более 500 тыс. рублей.

После порчи картины в Совете Федерации задумались об усилении мер безопасности в музеях.