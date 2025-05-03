Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
Карасин назвал Зеленского международным шантажистом после отказа от перемирия
Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин обвинил Владимира Зеленского в шантаже и терроризме после отказа от перемирия в дни 80-летия Победы.
Карасин назвал действия Владимира Зеленского «типичным хулиганским поступком мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста», передает РИА «Новости».
По его словам, Зеленский либо не осознает этого, либо борется за собственное выживание под давлением неонацистов, которых раньше сам пытался возглавить.
Карасин также отметил, что угроза Зеленского в адрес иностранных гостей парада Победы в Москве не отразится на проведении мероприятия. Сенатор подчеркнул, что парад состоится «при любой погоде».
Напомним, Москва объявила перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая.
Зеленский отверг предложение президента России Владимира Путина отверг перемирие и пригрозил гостям на параде в Москве.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.