Отношения России и США, скорее всего, останутся как минимум напряженными – неважно, произойдет это после следующих выборов или раньше. Принимая во внимание геополитический вес коллективного Запада, России следует продолжить выстраивать сеть альянсов и соглашений на Глобальном Юге.0 комментариев
В Волгоградской области показали гигантскую воронку на пляже
На пляже Краснослободска местные жители заметили засняли образовавшуюся на пляже гигантскую воронку, куда с берега устремилась вода из Волги.
Жители Краснослободска стали очевидцами образования гигантской воронки на пляже у берега Волги, в которую устремился мощный поток воды. На опубликованных кадрах видно, как вода из реки непрерывно затекает в песчаную яму, образуя завораживающее и одновременно пугающее зрелище, передает издание «Новости Волгограда».
По словам очевидцев, причиной необычного явления стал разлив Волги, вызванный сбросами воды Волжской ГЭС. В результате вода размыла насыпанный песчаный вал, который ранее защищал береговую линию, и начала образовываться воронка. При этом официальных комментариев властей пока не поступало.