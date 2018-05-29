Повредивший картину Репина начал путаться в показаниях

Житель Воронежа, повредивший картину Ильи Репина «Иван Грозный и его сын» в Третьяковке, в суде заявил о том, что не пил спиртное перед инцидентом, хотя ранее признавался в обратном.

«На меня оказывалось давление, в том числе сотрудники галереи. Я хотел бы обратиться в правозащитную организацию. Угрожали, в том числе, убийством», – сказал Игорь Подпорин, передает РИА «Новости».

По его словам, он повредил картину в знак протеста. Мужчине не понравилось, что Иван Грозный якобы причислен к лику святых (РПЦ не признает его святым – прим. ВЗГЛЯД).

Судья огласил материалы дела, согласно которым показания Подпорина отличаются от его более ранних заявлений.

«Подпорин был доброшен в качестве обвиняемого, пояснил, что алкоголь не употреблял, пил компот и ел салат», – сообщил судья.

Кроме того, следователь попросил приобщить постановление о переквалификации дела с ч. 1 ст.243 УК на вторую часть. Подпорину предъявлено обвинение в порче особо ценных объектов культурного наследия, ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, после задержания мужчина признался, что его «накрыло» от 100 граммов водки, которые он выпил в буфете Третьяковки.

Картина была повреждена вечером в пятницу: 37-летний приезжий из Воронежа металлическим столбиком ограждения разбил стекло, закрывающее полотно, и повредил его. После задержания в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК («уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»).